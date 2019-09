Oracle-Aktie fällt zurück: Oracle-Chef nimmt Auszeit aus gesundheitlichen Gründen - Zahlen vorgezogen

"Ich habe entschieden, dass ich Zeit brauche, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren", teilte Hurd am Mittwoch mit. Seine Aufgaben sollen zunächst von Oracle Oracle -Gründer und Tech-Vorstand Larry Ellison sowie Co-Konzernchefin Safra Catz mit übernommen werden. Anleger reagierten nervös, die Aktie steht am Donnerstag zuletzt 3,84 Prozent tiefer bei 54,13 US-Dollar.

Zudem legte Oracle nach Börsenschluss auch seinen Quartalsbericht vor - einen Tag früher als eigentlich geplant. In den drei Monaten bis Ende August sank der Nettogewinn demnach im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Die Erlöse stagnierten trotz guterZuwächse im Cloud-Geschäft bei 9,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit mehr gerechnet. Oracle machte unter anderem der starke Dollar zu schaffen, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälert.

So reagieren Analysten

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Oracle nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Das erste Geschäftsquartal des Software-Herstellers sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bereiche Cloud und Support seien besser, das Geschäft mit neuen Lizenzen indes schwächer als erwartet gewesen. Der Ausblick auf das zweite Quartal habe zudem enttäuscht.

Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 59 auf 57 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Gewinn je Aktie des Softwareherstellers habe den Markterwartungen entsprochen, der Umsatz habe indes leicht darunter gelegen, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 US-Dollar belassen. Das Wachstum des Softwareherstellers lasse nach und die Unternehmensziele enttäuschten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Oracle sei aber derzeit ein möglicher Profiteur der Rotation am Markt von Wachstumswerten in Papiere mit Wertsteigerungspotenzial. Dies könne den Schaden begrenzen.

