Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 20.352,02 Punkte an. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,603 Prozent fester bei 20.354,91 Punkten, nach 20.232,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 20.552,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.322,25 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,353 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.972,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18.830,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 14.381,64 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 23,02 Prozent aufwärts. Bei 20.690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 3,37 Prozent auf 83,83 USD), Tesla (+ 3,34 Prozent auf 269,19 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,12 Prozent auf 197,79 USD), Cadence Design Systems (+ 2,40 Prozent auf 257,30 USD) und Super Micro Computer (+ 2,25 Prozent auf 47,27 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen T-Mobile US (-3,08 Prozent auf 226,36 USD), DexCom (-1,88 Prozent auf 73,44 USD), Fiserv (-1,85 Prozent auf 199,52 USD), Exelon (-1,57 Prozent auf 40,07 USD) und CrowdStrike (-1,26 Prozent auf 300,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.229.276 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,244 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

