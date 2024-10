DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich freundlich -- Mercedes-Benz verfehlt in Q3 -- Übernahme von Capri geplatzt -- VINCI im Fokus

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann ist die "große Dynamik am europäischen Aktienmarkt erst einmal raus". Dennoch sieht er einen anhaltenden Grundoptimismus der Anleger.

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag in Rot.

Am europäischen Aktienmärkte halten sich die ANleger zum Wochenschluss zurück.

Im Fokus standen am Donnerstag unter anderem die Quartalszahlen von Tesla , die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht wurden. Sie wurden sehr positiv aufgenommen und sorgten für Auftrieb. Auf Konjunkturseite standen die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt im Fokus der Anleger. In den USA fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zurück, am Markt waren derweil keine Veränderungen erwartet worden.

Der Dow Jones startete knapp im Plus, drehte anschließend jedoch in die Verlustzone. Letztlich gab er 0,33 Prozent auf 42.374,89 Punkte nach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete stärker und hielt sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Er ging schließlich 0,76 Prozent höher bei 18.415,49 Zählern aus dem Handel.

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Freitag mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:34 Uhr) einen Verlust von 0,77 Prozent bei 37.849,29 Punkten. Die ungewisse politische Zukunft des Landes - am Wochenende steht die Parlamentswahl an - werden Anleger vorsichtig.Eine zusätzliche Belastung ist daneben der wieder etwas festere Yen.

Dagegen dominieren in China die Bullen. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,54 Prozent auf 3.297,85 Zähler.

Daneben klettert der Hang Seng in Hongkong um 0,61 Prozent auf 20.614,91 Einheiten.

Anleger hoffen weiterhin auf zusätzliche Konjunkturmaßnahmen der Regierung in Peking. Die chinesische Zentralbank hat derweil am Freitag einen wichtigen Zinssatz, den für die mittelfristige Kreditfazilität MLF), unverändert bei 2,00 Prozent belassen und über diese 700 Milliarden Yuan in das heimische Bankensystem gepumpt. Ferner stellte die Notenbank dem Finanzsystem weitere 292,6 Milliarden Yuan über den siebentägigen Reverse-Repo-Satz zum unveränderten Zins von 1,50 Prozent zur Verfügung.

