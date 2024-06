Gewinne in New York: S&P 500 legt mittags zu

S&P 500 aktuell

S&P 500-Handel am ersten Tag der Woche.

Am Montag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,30 Prozent fester bei 5.480,87 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 46,757 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,030 Prozent leichter bei 5.462,99 Punkten, nach 5.464,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.458,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.490,66 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 24.05.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5.304,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 5.234,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 4.348,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 15,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5.505,53 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit VF (+ 4,12 Prozent auf 14,90 USD), Hanesbrands (+ 3,63 Prozent auf 5,14 USD), Packaging (+ 3,35 Prozent auf 189,48 USD), APA (+ 3,35 Prozent auf 29,03 USD) und Schlumberger (+ 3,34 Prozent auf 47,19 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-50,00 Prozent auf 0,02 USD), ResMed (-10,71 Prozent auf 183,78 USD), Super Micro Computer (-7,27 Prozent auf 839,45 USD), NVIDIA (-5,00 Prozent auf 120,24 USD) und DexCom (-4,00 Prozent auf 111,98 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.685.142 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 800,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

