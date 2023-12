Gewinne in New York: S&P 500 legt nachmittags zu

S&P 500 aktuell

S&P 500-Handel am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 19:59 Uhr via NYSE 0,26 Prozent fester bei 4.634,39 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 39,226 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,115 Prozent leichter bei 4.617,12 Punkten, nach 4.622,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4.608,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.634,59 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.415,24 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 4.461,90 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 12.12.2022, bei 3.990,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 21,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4.634,59 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 53,15 Prozent auf 0,02 USD), Lumen Technologies (+ 10,58 Prozent auf 1,52 USD), Incyte (+ 8,75 Prozent auf 62,03 USD), Alaska Air Group (+ 5,15 Prozent auf 37,59 USD) und Linde (+ 3,98 Prozent auf 424,47 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-25,37 Prozent auf 0,02 USD), Oracle (-11,87 Prozent auf 101,46 USD), Johnson Controls International (-7,42 Prozent auf 52,37 USD), Moderna (-5,52 Prozent auf 77,47 USD) und Enphase Energy (-5,47 Prozent auf 97,89 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9.204.461 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die Organon Company-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net