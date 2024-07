Gewinne in New York: So performt der Dow Jones aktuell

Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones verbucht am Mittag Zuwächse.

Am Mittwoch springt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,24 Prozent auf 39.388,15 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 14,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,166 Prozent auf 39.357,37 Punkte an der Kurstafel, nach 39.291,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39.256,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39.397,94 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,010 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, notierte der Dow Jones bei 38.868,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, notierte der Dow Jones bei 38.461,51 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 10.07.2023, mit 33.944,40 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40.077,40 Punkte. Bei 37.122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 1,39 Prozent auf 320,29 USD), Honeywell (+ 1,17 Prozent auf 213,07 USD), Apple (+ 1,04 Prozent auf 231,05 USD), UnitedHealth (+ 0,99 Prozent auf 497,00 USD) und Chevron (+ 0,95 Prozent auf 154,43 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-1,85 Prozent auf 247,76 USD), Visa (-1,54 Prozent auf 261,35 USD), Nike (-0,70 Prozent auf 71,95 USD), Verizon (-0,62 Prozent auf 41,05 USD) und American Express (-0,45 Prozent auf 236,68 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5.279.215 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,228 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,01 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net