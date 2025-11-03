DAX24.153 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.778 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

03.11.25 16:08 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 120,59 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 120,59 USD. Bei 121,92 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 119,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 165.014 Gilead Sciences-Aktien.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 3,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 86,08 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,31 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 30.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,77 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

