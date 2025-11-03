Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Gilead Sciences am Abend zu

So bewegt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 20:07 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 121,06 USD. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 121,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 119,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.008.626 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,61 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,08 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,89 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,31 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.

