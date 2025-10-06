Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend freundlich

Kurs der Gilead Sciences

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 112,91 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 112,91 USD. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 117,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,49 USD. Zuletzt wechselten 1.231.909 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2024 auf bis zu 83,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,10 USD im Jahr 2025 aus.

