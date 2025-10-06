S&P 500 aktuell: S&P 500 am Montagnachmittag fester

DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.355 +0,4%Top 10 Crypto17,21 +1,2%Nas22.973 +0,9%Bitcoin106.983 +1,4%Euro1,1713 -0,1%Öl65,42 +1,7%Gold3.959 +1,9%
So bewegt sich der S&P 500 heute.

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,46 Prozent höher bei 6.746,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52,765 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,317 Prozent höher bei 6.737,10 Punkten, nach 6.715,79 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6.717,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.748,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6.481,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, mit 6.279,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wies der S&P 500 5.751,07 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,96 Prozent nach oben. Bei 6.750,87 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 27,02 Prozent auf 209,17 USD), Comerica (+ 14,03 Prozent auf 80,45 USD), Lumen Technologies (+ 9,83 Prozent auf 7,21 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,68 Prozent auf 980,23 USD) und Super Micro Computer (+ 5,93 Prozent auf 55,04 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Verizon (-4,97 Prozent auf 41,50 USD), Starbucks (-4,30 Prozent auf 82,70 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,17 Prozent auf 12,64 USD), Biogen (-4,12 Prozent auf 153,30 USD) und International Paper (-3,90 Prozent auf 45,33 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46.546.716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,899 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

