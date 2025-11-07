DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.938 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Gilead Sciences

07.11.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Gilead Sciences

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 119,00 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
107,00 EUR -0,12 EUR -0,11%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 119,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 118,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 123,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.187.628 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 124,61 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 4,72 Prozent zulegen. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,08 USD ab. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 38,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,31 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Gilead Sciences ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,77 Mrd. USD im Vergleich zu 7,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

