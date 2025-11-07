Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 120,42 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 120,42 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 120,42 USD. Bei 123,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 235.471 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,31 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Gilead Sciences veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,77 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

