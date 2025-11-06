DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.056 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.979 ±-0,0%
Aktienkurs aktuell

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 122,77 USD.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 122,77 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,77 USD zu. Bei 121,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 134.284 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,61 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 1,48 Prozent niedriger. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,89 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,31 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7,77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

