Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 121,96 USD.
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 121,96 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 121,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,20 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.702 Stück gehandelt.
Bei 124,61 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 2,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 86,08 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 29,42 Prozent wieder erreichen.
Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,31 USD ausgeschüttet werden.
Gilead Sciences veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
