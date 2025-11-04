Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteidigt am Abend Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Gilead Sciences-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 121,98 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel bei 121,98 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,15 USD zu. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 119,26 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 123,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 902.793 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,61 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (86,08 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,43 Prozent.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 30.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,15 USD im Jahr 2025 aus.

