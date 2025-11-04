Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit KursVerlusten

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 120,28 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 120,28 USD. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 119,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 251.953 Gilead Sciences-Aktien.

Bei einem Wert von 124,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 86,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 28,43 Prozent Luft nach unten.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,31 USD aus.

Gilead Sciences veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,15 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot