Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Mittwochabend südwärts

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 122,77 USD.
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 122,77 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,71 USD nach. Bei 122,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 722.167 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,61 USD. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 29,89 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,31 USD.
Am 30.10.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umgesetzt.
Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.
In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
