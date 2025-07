Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag höher

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 112,65 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 113,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,43 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 224.718 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 119,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2024 auf bis zu 66,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,09 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden.

Gilead Sciences ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,65 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,97 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

