Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 113,59 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 113,59 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,95 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 177.267 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,95 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 5,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 72,43 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 56,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Gilead Sciences gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,04 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von -3,34 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 6,65 Mrd. USD gegenüber 6,69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot