Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 84,40 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 84,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 84,28 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 84,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.593 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,46 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.08.2024 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 0,84 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,59 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Gilead Sciences am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 3,78 USD im Jahr 2024 aus.

