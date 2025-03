Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 113,40 USD.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 113,40 USD ab. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 112,83 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 568.732 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2025 bei 118,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Am 01.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,07 USD. Mit Abgaben von 45,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Am 11.02.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 7,96 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

