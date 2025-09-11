DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.926 -0,4%Nas22.125 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,41 +1,7%Gold3.644 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag verlustreich

12.09.25 16:10 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 116,48 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 116,48 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 116,35 USD. Mit einem Wert von 117,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 201.331 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,56 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 29,96 Prozent sinken.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
