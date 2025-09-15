Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Mittwochabend stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,3 Prozent auf 112,32 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,41 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,37 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 630.935 Aktien.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 121,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,83 USD am 27.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

