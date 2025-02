Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 108,14 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 108,14 USD nach oben. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,17 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 159.314 Gilead Sciences-Aktien.

Bei einem Wert von 108,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 0,03 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2024 auf bis zu 62,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 74,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 11.02.2025. Es stand ein EPS von 1,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,57 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,50 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 24.04.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

