Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Gilead Sciences

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 106,53 USD.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 106,53 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 105,76 USD nach. Bei 105,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 135.868 Stück.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 119,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 11,19 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 71,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences -3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,69 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,65 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,99 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind