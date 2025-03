Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag stärker

So bewegt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 107,31 USD.

Um 15:51 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 107,31 USD nach oben. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,31 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 418.612 Gilead Sciences-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,95 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 42,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 USD.

Gilead Sciences gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,15 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 7,11 Mrd. USD umsetzen können.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren. Gilead Sciences dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,96 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus

Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus