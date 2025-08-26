Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 114,18 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 114,18 USD. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 113,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 114,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 601.428 Gilead Sciences-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2024 bei 76,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.
Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie
Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen
Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen