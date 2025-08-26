DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.597 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit roten Vorzeichen

27.08.25 20:24 Uhr
27.08.25 20:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 114,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
98,20 EUR 0,72 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 114,18 USD. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 113,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 114,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 601.428 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2024 bei 76,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

