Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 104,17 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 104,17 USD. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 105,64 USD. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,81 USD ab. Bei 105,64 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 269.463 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 119,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,15 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,07 USD ab. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 40,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,34 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

