Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 118,96 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,62 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 118,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 396.308 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 4,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,06 Mrd. USD im Vergleich zu 6,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot