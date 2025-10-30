Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 118,96 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,62 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 118,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 396.308 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 4,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.
Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.
Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,06 Mrd. USD im Vergleich zu 6,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie
Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen
Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen