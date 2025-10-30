DAX24.114 ±-0,0%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.686 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.003 +1,5%
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Nachmittag fester

30.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
102,86 EUR 1,86 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 118,96 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,62 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 118,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 396.308 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 4,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,06 Mrd. USD im Vergleich zu 6,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

