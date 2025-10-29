DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,19 +1,1%Gold3.995 +1,4%
Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag südwärts

29.10.25 16:08 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 117,73 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
101,00 EUR -2,06 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 117,73 USD. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 116,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 117,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 314.388 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,08 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 26,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
