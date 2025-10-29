Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochabend in Grün
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 118,39 USD.
Das Papier von Gilead Sciences legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 118,39 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,96 USD. Bei 117,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 920.084 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Bei 124,61 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,25 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 86,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 37,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,05 USD fest.
Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
