Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 2,91 GBP.

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 2,91 GBP abwärts. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,90 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,90 GBP. Zuletzt wurden via London 3.323.005 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 4,39 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 41,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,70 GBP je Glencore-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

