Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 2,91 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 2,91 GBP. Bei 2,92 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,84 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.003.993 Glencore-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 41,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,102 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,70 GBP an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,137 USD je Aktie.

