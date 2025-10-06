DAX24.420 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.890 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,8%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Nachmittag stärker

06.10.25 16:10 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Glencore gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 3,55 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,08 EUR 0,11 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 3,55 GBP. Bei 3,55 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,47 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 13.719.713 Glencore-Aktien.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,66 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,23 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,104 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,71 GBP aus.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,140 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
