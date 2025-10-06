Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagmittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 3,51 GBP.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 3,51 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,52 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,47 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 5.964.254 Aktien.
Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 4,39 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 24,94 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Abschläge von 41,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,104 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,71 GBP.
Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,140 USD je Aktie aus.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
