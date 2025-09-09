Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore fällt am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 2,98 GBP.

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 2,98 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 2,96 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,00 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 13.959.816 Glencore-Aktien.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 47,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,28 Prozent.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,102 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,70 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

