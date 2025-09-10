Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 2,94 GBP.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 2,94 GBP nach. Bei 2,94 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,97 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 4.331.065 Glencore-Aktien gehandelt.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 49,18 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 43,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,102 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,70 GBP an.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 USD je Glencore-Aktie.

