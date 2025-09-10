Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

DAX23.665 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.013 +1,2%Nas22.020 +0,6%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,37 -1,8%Gold3.633 -0,2%
So bewegt sich Glencore

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 2,98 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 2,98 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,98 GBP zu. Mit einem Wert von 2,97 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 8.713.155 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 47,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,102 USD je Glencore-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,70 GBP je Glencore-Aktie aus.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

