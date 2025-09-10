Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 2,95 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 2,95 GBP ab. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,94 GBP ab. Bei 2,97 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 348.649 Glencore-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,39 GBP erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,102 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

