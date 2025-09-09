Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 4,4 Prozent auf 3,12 GBP.

Das Papier von Glencore legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 4,4 Prozent auf 3,12 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,12 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 3,02 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 12.648.070 Aktien.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 40,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,102 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

