Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Glencore-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,2 Prozent auf 3,05 GBP. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,06 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,02 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.218.078 Glencore-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,39 GBP) erklomm das Papier am 08.10.2024. 43,72 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 32,86 Prozent Luft nach unten.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,102 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,70 GBP je Glencore-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

