Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 3,06 GBP.

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 3,06 GBP. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,07 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,05 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.085.318 Glencore-Aktien.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 33,04 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,102 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,70 GBP aus.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,137 USD fest.

