GNW-News: Aduro Clean Technologies informiert über Fortschritt der NGP-Pilotanlage

^LONDON, Ontario, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR158&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt heute
ein Update zur Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP) der
Hydrochemolytic(TM) Technology bekannt.
Die NGP-Pilotanlage ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Skalierung von
Aduro. Sie ist darauf ausgelegt, die Hydrochemolytic(TM) Technology im Dauerbetrieb
zu validieren, Betriebsparameter für alle Zielrohstoffe festzulegen und
Produktproben sowie Qualitätsdaten für die Kundenbewertung zu produzieren. Sie
wird Massen- und Energiebilanzen, Erträge und Steuerbarkeit bestätigen, Daten
zur Unterstützung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Lebenszyklusanalysen
liefern, Standardschulungen und -verfahren für Bediener unterstützen und die
Schlüsseldaten generieren, die als Grundlage für die Konstruktionsgrundlage und
den Integrationsansatz für die zuvor angekündigte Demonstrationsanlage
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-and-NexGen-Polymers-Sign-Memorandum-of-
Understanding-to-Collaborate-on-HCT-Demonstration-
Plant/default.aspx?utm_source=NexGen%20Aduro%20Demo&utm_campaign=PR158&utm_mediu
m=PressRelease) mit einer anfänglichen Kapazität von 8.000 Tonnen pro Jahr
dienen.
Die Arbeiten an der NGP-Pilotanlage verlaufen planmäßig und unterliegen einem
koordinierten Plan, wobei die wichtigsten Arbeitsabläufe parallel ablaufen. Die
von den Erstausrüstern gelieferte Ausrüstung, die Fertigung der Prozess-Skids
sowie die Automatisierungs- und Steuerungsintegration werden für die Lieferung
an den Standort zur Installation, Systemintegration und zum Beginn des
Inbetriebnahmeprogramms im September 2025 vorbereitet.
Die NGP-Pilotanlage besteht aus drei Hauptsystemen: (1) einem Extruder, der das
Ausgangsmaterial vorbereitet und liefert; (2) einem Reaktorsystem, das
Kunststoffe umwandelt; und (3) einem Produktrückgewinnungssystem, welches das
flüssige Produkt reinigt und kühlt. Der Inbetriebnahmeprozess soll schrittweise
erfolgen. Zwei Systeme sollen im September 2025 in Betrieb genommen werden,
gefolgt vom dritten System, dessen Inbetriebnahme voraussichtlich im Oktober
2025 beginnen wird. Die Inbetriebnahme erfolgt nach einem strukturierten
Programm, das Vorinbetriebnahme, Kaltinbetriebnahme, schrittweise
Systemintegration, Nassläufe und erste Betriebskampagnen umfasst. Das
Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit Geräte- und Systemanbietern einen
disziplinierten Prozess geplant, um eine angemessene Unterstützung durch die
Anbieter sicherzustellen.
Die Standortvorbereitungen für die NGP-Pilotanlage in den Londoner
Laboreinrichtungen sind abgeschlossen. Die Arbeiten umfassten Änderungen an der
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie der elektrischen Infrastruktur, um
die geltenden Prozess- und Sicherheitsstandards sowie die gesetzlichen
Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus hat Aduro seine Büro- und Laborflächen
erweitert, um der NGP-Pilotanlage und dem entsprechenden Personalwachstum
gerecht zu werden. Hierzu zählen Neueinstellungen in den Bereichen Betrieb und
Technik, welche die Fähigkeit des Teams unterstützen, kommende Phasen effektiv
umzusetzen. Die Vorbereitung der Betriebsdokumentation und Schulungsmaterialien,
einschließlich Standardbetriebsanweisungen, Checklisten für die Inbetriebnahme
und sicherheitskritischer Verfahren, schreitet voran.
Die Werksabnahmeprüfungen der Extruder, der letzten Komponenten mit langer
Vorlaufzeit für die NGP-Pilotanlage, wurden beim Erstausrüster abgeschlossen.
Dabei wurde die Funktionalität entsprechend den Spezifikationen und die
Bereitschaft zur Auslieferung an den Standort bestätigt. Chief Operating Officer
David Weizenbach und Chief Scientist Dr. Anil Jhawar waren letzte Woche vor Ort,
um den Test mitzuerleben. Nach der Lieferung werden die Extruder
Kaltinbetriebnahmeprüfungen und Abnahmeaktivitäten vor Ort unterzogen, darunter
Montage, Gerätekalibrierung, Logiküberprüfung sowie Einweisung und Schulung der
Bediener, bevor sie in andere Systeme integriert werden.
Zeton (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2024/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Global-Leader-Zeton-for-Design-
and-Fabrication-of-Hydrochemolytic-Pilot-
Plant/default.aspx?utm_source=Zeton%20Aduro%20Pilot&utm_campaign=PR158&utm_mediu
m=PressRelease) wurde von Aduro mit der Leitung der Konstruktions- und
Fertigungsarbeiten für die NGP-Pilotanlage beauftragt und hat alle wichtigen
Komponenten mit langer Lieferzeit für den Reaktor sowie die Kühl- und
Trennsysteme erhalten. Die Montage der modularen Prozessanlagen ist in der
Fertigungsanlage bereits in vollem Gange. Zu den aktuellen Werkstattaktivitäten
gehören die Einrichtung und Ausrichtung der Geräte, die Montage der
Rohrleitungen, die Installation der Instrumente und die Vorbereitung der
Eingangs-/Ausgangsprüfung, um einen ordnungsgemäßen Versand und die Installation
im Londoner Labor zu gewährleisten. Sobald die restlichen Systeme für den
Versand zertifiziert sind, führt Zeton vor der Lieferung an den Standort von
Aduro nacheinander Werksabnahmeprüfungen durch.
Siemens (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Engages-Siemens-to-Deliver-Advanced-Automation-for-
Hydrochemolytic-Pilot-
Plant/default.aspx?utm_source=Siemens%20Aduro%20Automation&utm_campaign=PR158&ut
m_medium=PressRelease), verantwortlich für die Bereitstellung fortschrittlicher
Steuerungssysteme und technischer Dienstleistungen, hat wichtige
Automatisierungs- und Elektrokomponenten mit langer Vorlaufzeit geliefert. Die
Integrationsarbeiten an Steuerungshardware, Software und Datenumgebung verlaufen
planmäßig gemäß Projektplan und sollen einen sicheren Betrieb sowie eine
zuverlässige Datenerfassung während der Inbetriebnahme und während der gesamten
Betriebskampagnen unterstützen.
Die Vorbereitung der Rohstoffe ist im Gange. Das Unternehmen und sein bereits
angekündigter Partner NexGen Polymers
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-and-NexGen-Polymers-Sign-Memorandum-of-
Understanding-to-Collaborate-on-HCT-Demonstration-
Plant/default.aspx?utm_source=NexGen%20Aduro%20Demo&utm_campaign=PR158&utm_mediu
m=PressRelease) sichern und qualifizieren repräsentative Kunststoffabfallströme,
Katalysatoren und andere Prozessinputs für die Inbetriebnahme und die ersten
Betriebskampagnen. Grundlage hierfür sind koordinierte Logistik, Spezifikationen
und Laborauswertungen, darunter auch Materialien, die im Rahmen des Customer
Engagement Program (CEP) identifiziert wurden.
?Die Fortschritte bei der NGP-Pilotanlage verlaufen weiterhin planmäßig und
spiegeln die hervorragende Koordination und Ausführung in den Bereichen
Engineering, Fertigung und Standortbereitschaft wider. Dieser Meilenstein stellt
einen wichtigen Schritt auf unserem Weg zur Kommerzialisierung dar, da wir die
Hydrochemolytic(TM) Technology in Richtung Dauerbetrieb weiterentwickeln. Unser
Ziel ist es, kundenrelevante Muster herzustellen und Betriebsdaten zu
generieren, die als Grundlage für die Gestaltung und Integration der nächsten
Waage dienen. Ich möchte die Beiträge unseres Teams und unserer Partner,
darunter Zeton, Siemens und unsere Lieferanten, für ihren anhaltenden Fokus auf
Sicherheit und Qualität würdigen. Wir planen, die Bau- und Integrationsarbeiten
in den kommenden Wochen fortzusetzen, um unser Ziel, das Inbetriebnahmeprogramm
im dritten Quartal 2025 zu starten, weiterhin zu erreichen", so Ofer Vicus,
Chief Executive Officer.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR158&utm_medium=Pre
ssRelease)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder
Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des
Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit
verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
umfassen unter anderem Aussagen zum voraussichtlichen Zeitplan und Verfahren für
die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage, einschließlich der schrittweisen
Integration und Betriebskampagnen; zur voraussichtlichen Lieferung, Installation
und Integration von Geräten und Systemen von Anbietern wie Zeton und Siemens;
zur Fähigkeit des Unternehmens, die Hydrochemolytic(TM) Technology im Dauerbetrieb
zu validieren und kundenrelevante Proben und Betriebsdaten zu generieren; zur
Verwendung der Daten der NGP-Pilotanlage zur Information über die Konstruktion
und Integration einer zukünftigen Demonstrationsanlage mit einer anfänglichen
Kapazität von 8.000 Tonnen pro Jahr; zur Einsatzbereitschaft und Leistung von
Komponenten mit langer Vorlaufzeit wie Extrudern und Steuerungssystemen; zur
erfolgreichen Qualifizierung und Verwendung von Ausgangsmaterialien in
Zusammenarbeit mit NexGen Polymers; zur Fähigkeit des Unternehmens, seinen
Projektzeitplan einzuhalten und die Bau- sowie Integrationsarbeiten in den
kommenden Wochen durchzuführen; zur Wirksamkeit der Betriebsdokumentation,
Schulungsmaterialien und Sicherheitsverfahren des Unternehmens; und zum Glauben
des Unternehmens an die Skalierbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität der
Hydrochemolytic(TM) Technology. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den
zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind,
stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen dar.
Aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit sollte man sich daher nicht
übermäßig auf diese Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des
Unternehmens abweichen, sind unter anderem technische Risiken im Zusammenhang
mit der Inbetriebnahme, Integration oder dem Betrieb von Pilotanlagen;
Fehlfunktionen oder Inkompatibilität von Geräten; Verzögerungen in der
Lieferkette oder Probleme mit der Leistung von Lieferanten; operative
Herausforderungen bei der Schulung, Dokumentation oder Umsetzung von
Sicherheitsmaßnahmen; Schwankungen in der Qualität oder Verfügbarkeit von
Rohstoffen; Änderungen der Umwelt- oder behördlichen Anforderungen; die
Marktakzeptanz der Technologie oder Produkte des Unternehmens; wirtschaftliche
Bedingungen, die sich auf die Finanzierung oder Vermarktung auswirken; und die
Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal zu halten und zu
koordinieren, sowie ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die
außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich
jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren
oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e092dcc6-
7a60-4642-930e-718accbe0409
