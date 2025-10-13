GNW-News: Aduro Clean Technologies treibt Demonstrationsanlagenprogramm voran und beginnt mit globalem Standortauswahlprojekt

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Ontario, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR166&utm_

Wer­bung Wer­bung

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute

bekannt, dass es im Rahmen seines Demonstrationsanlagenprogramms einen globalen

Standortauswahlprozess gestartet hat, wobei der Schwerpunkt auf Standorten in

Wer­bung Wer­bung

Kanada, Europa und Mexiko liegt.

In der Pilotanlage?Next Generation Process" (NGP) validiert Aduro die

technischen Grundlagen für die Skalierung, bestätigt die Auswahl der wichtigsten

Anlagenkomponenten und generiert die Daten, die zur Optimierung der

skalierungsrelevanten Parameter erforderlich sind. Die NGP-Pilotanlage liegt

weiterhin im Zeitplan, und die Vorbereitungen für die Demonstrationsanlage bauen

Wer­bung Wer­bung

direkt auf dieser Grundlage auf. Die Standortauswahl ist ein entscheidender

Schritt, da sie die Basis für die behördlichen Genehmigungsanforderungen und die

wirtschaftliche Modellierung bildet und den Zugang zu einer zuverlässigen

Rohstoffversorgung, Sortier- und Sammelinfrastruktur sowie den für einen

effektiven Betrieb erforderlichen Versorgungsleistungen und Arbeitskräften

sicherstellt.

In den letzten Monaten hat ein multidisziplinäres Team aus den Bereichen

Technik, Betrieb, Finanzen und kommerzielle Entwicklung das Projekt durch einen

strukturierten Überprüfungsprozess vorangetrieben. Das Projekt zur

Standortauswahl schreitet zügig voran, und das Unternehmen geht davon aus, dass

es bis zum Ende des Kalenderjahres eine Auswahlliste mit potenziellen Standorten

fertigstellen und kurz darauf eine endgültige Entscheidung treffen wird.

Im Rahmen dieser Arbeit wendet das Team standardisierte Bewertungskriterien an,

einschließlich:

* Rohstoff- und Logistikausrichtung: Nähe zu zuverlässigen Lieferketten für

Kunststoffabfälle und effizienten Transportnetzen für den Wareneingang

* Abnahme und Marktanbindung: regionale Nachfrage nach recycelten

Zwischenprodukten, mit Schwerpunkt auf der Erfüllung der

Herstellerverpflichtungen im Rahmen von Programmen zur erweiterten

Herstellerverantwortung (EPR)

* Massenbilanz-Reife: Fähigkeit zur Implementierung von Dritt-zertifizierten

Chain-of-Custody-Systemen (z. B. ISCC PLUS), damit Abnahmepartner den

kreislaufwirtschaftlichen Anteil sicher geltend machen können.

* Regulierungs- und Genehmigungsverfahren: regionale Rahmenbedingungen für

Umweltgenehmigungen und deren Schnittstellen mit der Gesetzgebung zu

Recycling und Kreislaufwirtschaft.

* Anreize und lokale Unterstützung: Verfügbarkeit von Anreizen für die

industrielle Entwicklung, kommunales Engagement und Möglichkeiten für

Partnerschaften

* Versorgungseinrichtungen und Infrastruktur: Energie, Wasser, Abwasser und

Verkehrsverbindungen, die für den kontinuierlichen Betrieb im

Demonstrationsmaßstab erforderlich sind.

* Zukünftige Erweiterung: Standorte, die ein Wachstum von anfänglich 8.000

Tonnen pro Jahr (tpa) auf potenziell 16.000 bis 20.000 tpa bewältigen

können, während die Flexibilität für einen zukünftigen kommerziellen Einsatz

am ausgewählten Standort erhalten bleibt.

?Die Standortauswahl voranzutreiben, ist ein entscheidender Schritt im

Demonstrationsanlagenprogramm", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer.?Der

Prozess ermöglicht es Aduro, mit der detaillierten Genehmigungsplanung und der

Erstellung wirtschaftlicher Modelle zu beginnen, wobei klare Kriterien wie

Zugang zu Rohstoffen, Logistik, Zertifizierungsbereitschaft und regionale

Anreize als Leitlinien dienen. Durch unsere disziplinierte und vorausschauende

Herangehensweise schaffen wir die Voraussetzungen für eine Anlage, die sich

durch eine robuste ökologische und ökonomische Leistungsfähigkeit auszeichnet,

während wir gleichzeitig sicherstellen, dass das Programm im Zeitplan bleibt und

Optionen für eine zukünftige Erweiterung erhalten bleiben."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

zur Inbetriebnahme der Pilotanlage, zur Bewertung und Vorauswahl von Standorten

für die Demonstrationsanlage, zu Genehmigungen, zu behördlichen Zulassungen, zum

Bau, zur Kommerzialisierung und zu den erwarteten Nutzen der

Demonstrationsanlage. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der

Geschäftsführung und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören

ungünstige Marktbedingungen, Verzögerungen bei der Genehmigung oder beim Bau,

die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Abnahmepartnern, Herausforderungen bei der

Zertifizierung, Änderungen in der Regierungspolitik und andere Faktoren, die

außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und man sollte sich nicht in

unangemessener Weise auf sie verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder

Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit

dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21749737-e5db-4a2b-948d-

bd7e3e3a9e9b

Â°