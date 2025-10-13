GNW-News: Aduro Clean Technologies treibt Demonstrationsanlagenprogramm voran und beginnt mit globalem Standortauswahlprojekt
^LONDON, Ontario, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR166&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute
bekannt, dass es im Rahmen seines Demonstrationsanlagenprogramms einen globalen
Standortauswahlprozess gestartet hat, wobei der Schwerpunkt auf Standorten in
Kanada, Europa und Mexiko liegt.
In der Pilotanlage?Next Generation Process" (NGP) validiert Aduro die
technischen Grundlagen für die Skalierung, bestätigt die Auswahl der wichtigsten
Anlagenkomponenten und generiert die Daten, die zur Optimierung der
skalierungsrelevanten Parameter erforderlich sind. Die NGP-Pilotanlage liegt
weiterhin im Zeitplan, und die Vorbereitungen für die Demonstrationsanlage bauen
direkt auf dieser Grundlage auf. Die Standortauswahl ist ein entscheidender
Schritt, da sie die Basis für die behördlichen Genehmigungsanforderungen und die
wirtschaftliche Modellierung bildet und den Zugang zu einer zuverlässigen
Rohstoffversorgung, Sortier- und Sammelinfrastruktur sowie den für einen
effektiven Betrieb erforderlichen Versorgungsleistungen und Arbeitskräften
sicherstellt.
In den letzten Monaten hat ein multidisziplinäres Team aus den Bereichen
Technik, Betrieb, Finanzen und kommerzielle Entwicklung das Projekt durch einen
strukturierten Überprüfungsprozess vorangetrieben. Das Projekt zur
Standortauswahl schreitet zügig voran, und das Unternehmen geht davon aus, dass
es bis zum Ende des Kalenderjahres eine Auswahlliste mit potenziellen Standorten
fertigstellen und kurz darauf eine endgültige Entscheidung treffen wird.
Im Rahmen dieser Arbeit wendet das Team standardisierte Bewertungskriterien an,
einschließlich:
* Rohstoff- und Logistikausrichtung: Nähe zu zuverlässigen Lieferketten für
Kunststoffabfälle und effizienten Transportnetzen für den Wareneingang
* Abnahme und Marktanbindung: regionale Nachfrage nach recycelten
Zwischenprodukten, mit Schwerpunkt auf der Erfüllung der
Herstellerverpflichtungen im Rahmen von Programmen zur erweiterten
Herstellerverantwortung (EPR)
* Massenbilanz-Reife: Fähigkeit zur Implementierung von Dritt-zertifizierten
Chain-of-Custody-Systemen (z. B. ISCC PLUS), damit Abnahmepartner den
kreislaufwirtschaftlichen Anteil sicher geltend machen können.
* Regulierungs- und Genehmigungsverfahren: regionale Rahmenbedingungen für
Umweltgenehmigungen und deren Schnittstellen mit der Gesetzgebung zu
Recycling und Kreislaufwirtschaft.
* Anreize und lokale Unterstützung: Verfügbarkeit von Anreizen für die
industrielle Entwicklung, kommunales Engagement und Möglichkeiten für
Partnerschaften
* Versorgungseinrichtungen und Infrastruktur: Energie, Wasser, Abwasser und
Verkehrsverbindungen, die für den kontinuierlichen Betrieb im
Demonstrationsmaßstab erforderlich sind.
* Zukünftige Erweiterung: Standorte, die ein Wachstum von anfänglich 8.000
Tonnen pro Jahr (tpa) auf potenziell 16.000 bis 20.000 tpa bewältigen
können, während die Flexibilität für einen zukünftigen kommerziellen Einsatz
am ausgewählten Standort erhalten bleibt.
?Die Standortauswahl voranzutreiben, ist ein entscheidender Schritt im
Demonstrationsanlagenprogramm", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer.?Der
Prozess ermöglicht es Aduro, mit der detaillierten Genehmigungsplanung und der
Erstellung wirtschaftlicher Modelle zu beginnen, wobei klare Kriterien wie
Zugang zu Rohstoffen, Logistik, Zertifizierungsbereitschaft und regionale
Anreize als Leitlinien dienen. Durch unsere disziplinierte und vorausschauende
Herangehensweise schaffen wir die Voraussetzungen für eine Anlage, die sich
durch eine robuste ökologische und ökonomische Leistungsfähigkeit auszeichnet,
während wir gleichzeitig sicherstellen, dass das Programm im Zeitplan bleibt und
Optionen für eine zukünftige Erweiterung erhalten bleiben."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen
zur Inbetriebnahme der Pilotanlage, zur Bewertung und Vorauswahl von Standorten
für die Demonstrationsanlage, zu Genehmigungen, zu behördlichen Zulassungen, zum
Bau, zur Kommerzialisierung und zu den erwarteten Nutzen der
Demonstrationsanlage. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der
Geschäftsführung und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören
ungünstige Marktbedingungen, Verzögerungen bei der Genehmigung oder beim Bau,
die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Abnahmepartnern, Herausforderungen bei der
Zertifizierung, Änderungen in der Regierungspolitik und andere Faktoren, die
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und man sollte sich nicht in
unangemessener Weise auf sie verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder
Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit
dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21749737-e5db-4a2b-948d-
bd7e3e3a9e9b
Â°
