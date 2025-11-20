GNW-News: Anaqua präsentiert bahnbrechende KI-Lösungen auf der IP Service World
^MÜNCHEN, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=IPSW25),
der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für das
Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP), gab heute die
bevorstehende Einführung seiner bahnbrechenden KI-Lösungen bekannt, die einen
bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise darstellen, wie IP-Teams ihr
geistiges Eigentum (IP) verwalten und optimieren. Diese neuen KI-Lösungen werden
vom 24. bis 25. November 2025 auf der IP Service World
(https://www.ipserviceworld.com/) in München vorgestellt.
?IP-Fachleute stehen zunehmend unter dem Druck, Wege zu finden, um effizienter
zu arbeiten und gleichzeitig neue Erkenntnisse zu gewinnen", erklärte Justin
Crotty, CEO von Anaqua.?Anaqua nutzt die Leistungsfähigkeit der künstlichen
Intelligenz, um innovative Lösungen anzubieten, die den besonderen Anforderungen
von IP-Teams gerecht werden. Diese KI-Lösungen sind die ersten ihrer Art und
werden in die IP-Management-Plattform von Anaqua integriert. Unser Ziel ist es,
unsere Kunden darin zu befähigen, ihre IP-Abläufe zu transformieren und
bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen."
Anaqua fördert Innovationen mit leistungsstarken neuen KI-Lösungen für seine IP-
Management-Plattform. Diese neuen KI-Angebote sollen IP-Teams dabei
unterstützen, intelligenter zu arbeiten, tiefere strategische Einblicke zu
gewinnen, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine größere strategische
und operative Wirkung zu erzielen:
* Verbessertes KI-Docketing: Automatisiert die Datenextraktion und
-validierung sowohl aus Dokumenten globaler IP-Ämter als auch aus internen
Dokumenten, einschließlich E-Mails, quasi ohne Zutun der Benutzers. Unter
Gewährleistung der Datenintegrität werden diese Eingaben intelligent gelesen
und verarbeitet, Unstimmigkeiten markiert und Batch-Updates unter Aufsicht
der IP-Teams unterstützt. Durch den Wegfall der manuellen Dateneingabe
reduziert diese Lösung den Verwaltungsaufwand erheblich und verändert die
Art und Weise, wie IP-Teams Fristen, Dokumente und Compliance-Anforderungen
verwalten, während gleichzeitig Kapazitäten für die Qualitätssicherung und
strategischere Aktivitäten freigesetzt werden.
* KI-Klassifikator: Revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen
Patentportfolios klassifizieren, indem interne IP- und externe Patente
automatisch der individuellen Klassifizierungsstrategie und privaten
Taxonomie eines Unternehmens zugeordnet werden, wodurch stundenlange
manuelle Überprüfungen mit einer Genauigkeit von 85 bis 90 % entfallen.
* KI-Dokumentenanalyse, -Übersetzung und -Berichterstellung: Ermöglicht
Fachleuten im Bereich geistiges Eigentum die Interaktion mit Dokumenten in
natürlicher Sprache. Die fortschrittliche KI-Übersetzungsengine, die
speziell für die Arbeit im Bereich geistiges Eigentum und Recht entwickelt
wurde, ermöglicht eine nahtlose globale Zusammenarbeit und stellt sicher,
dass die übersetzten Inhalte den rechtlichen und technischen Anforderungen
an Präzision entsprechen. Darüber hinaus können die KI-Berichtsfunktionen
umfangreiche oder komplexe Dokumente erfassen und Aktualisierungen aus
mehreren Quellen in einem einzigen Bericht zusammenfassen, sodass alle
Beteiligten ohne stundenlangen manuellen Leseaufwand auf dem neuesten Stand
bleiben.
* KI-Markenschutz: KI-gestütztes Überwachungssystem, das Bild- und
Textabgleich nutzt, um die unbefugte Verwendung von Markenelementen zu
identifizieren. Es durchsucht Online-Marktplätze, Social-Media-Plattformen,
Ämter für geistiges Eigentum, Domain-Registrierungen und das allgemeine
Internet und löst automatisch einen Workflow für die Erstellung von
Beschwerden und das Fallmanagement innerhalb des IP-Managementsystems aus,
um eine effiziente und genaue Durchsetzung zu gewährleisten.
Anaqua stellt KI-native Plattform für IP-Teams in Deutschland vor
Die neuen KI-Lösungen bauen auf bestehenden KI-Funktionen wie KI-Co-Pilot, IP-
Prognosen, Workflow-Engine und Verlängerungen auf und bilden die Grundlage für
die KI-native Plattform RightHub® von Anaqua. Die RightHub-Plattform bietet eine
moderne, benutzerfreundliche Oberfläche, die die Produktivität steigert und eine
Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Sie bietet außerdem eine zentrale Quelle
für globale IP-Daten und steigert die Produktivität und Effizienz durch KI-
gestützte Automatisierung. Die für den deutschen Markt lokalisierte Plattform
wird IP-Teams dabei unterstützen, ihre Abläufe zu optimieren, den manuellen
Arbeitsaufwand zu reduzieren und die strategische Entscheidungsfindung zu
verbessern.
?Anaqua erfindet das IP-Management im Zeitalter der KI neu", erklärte Toni Nijm,
Chief Product Officer bei Anaqua.?Wir freuen uns, diese KI-Lösungen auf der IP
Service World 2025 vorstellen zu dürfen, die IP-Teams in Deutschland in die Lage
versetzen werden, ihre Produktivität zu steigern und sich auf höherwertige
Aufgaben zu konzentrieren, anstatt zeitaufwändige manuelle Tätigkeiten zu
erledigen."
Seit seiner Gründung vor zwanzig Jahren betreut Anaqua Kunden in der DACH-Region
(Deutschland, Österreich und Schweiz) mit lokalen Teams, die die Bedürfnisse der
Kunden in der gesamten Region verstehen. Anaqua baut nun seine starke Präsenz
und seinen treuen Kundenstamm in der DACH-Region mit innovativen neuen Lösungen
aus, darunter beispielsweise den heute angekündigten neuen KI-Funktionen.
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management geistigen Eigentums (IP) für Unternehmen und
Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und
RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die
darauf ausgelegt ist, IP-Strategien zu informieren, IP-Entscheidungen zu
ermöglichen und IP-Abläufe zu optimieren, die auf die Bedürfnisse jedes Segments
zugeschnitten sind. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 führenden US-
Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von
Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen
Führungskräfte, Anwälte, Rechtsassistenten, Verwaltungsfachleute und Innovatoren
im Bereich geistiges Eigentum nutzen die Plattform für ihre IP-Management-
Anforderungen. Der Hauptsitz des weltweit tätigen Unternehmens befindet sich in
Boston, mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und
Australien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=IPSW25)
oder das Anaqua-Profil auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).
Medienkontakt:
Jean Kondo
Media@Anaqua.com (mailto:Media@Anaqua.com)
+1 617-375-5808
Anaqua
(https://www.anaqua.com/ja/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=IPSW25
)
