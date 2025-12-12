DAX24.262 -0,1%Est505.742 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -1,9%Nas23.164 -1,8%Bitcoin76.943 -2,3%Euro1,1741 ±0,0%Öl60,95 -1,0%Gold4.281 ±0,0%
GNW-News: Axi gewinnt zwei Finance Magnates 2025 Awards

12.12.25 15:57 Uhr

^SYDNEY, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter im Bereich

Online-CFD- und Devisenhandel, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den

Finance Magnates Awards 2025 in Limassol, Zypern, mit zwei renommierten

Auszeichnungen* geehrt wurde. Die Marke Axi wurde als?Innovativster Broker"

ausgezeichnet, während AxiPrime, der institutionelle Liquiditätsanbieter des

Unternehmens, den Titel als?Bester Ausführungsbroker" erhielt.

Hannah Hill, Leiterin der Abteilung für Marken und Sponsoring bei Axi, zeigte

sich erfreut über die doppelte Auszeichnung:?Diese Awards unterstreichen unser

kontinuierliches Streben nach Exzellenz. Unseren Kunden und Partnern einen

echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und Innovation in jedem Bereich unseres

Handelns voranzutreiben, ist fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses.

Innovation ist nicht nur Teil unserer Strategie - sie treibt unseren Erfolg

maßgeblich an. Umso mehr freut es uns, dass Finance Magnates dieses Engagement

mit gleich zwei Auszeichnungen honoriert hat."

Kraig Noble, Leiter Handel (EMEA), schließt sich dieser Einschätzung an und

erklärt:?Wir sind äußerst stolz darauf, dass Axi bei den Finance Magnates

Awards 2025 den Preis 'Bester Ausführungsbroker' für AxiPrime erhalten hat. Die

Auszeichnung bestätigt, dass Präzision, Zuverlässigkeit und Transparenz zentrale

Merkmale unserer Liquiditätslösungen sind. Mit AxiPrime verfolgen wir konsequent

das Ziel, eine Ausführung auf institutionellem Niveau zu liefern und unseren

Partnern damit einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese Anerkennung

bestärkt uns darin, bei jedem Handelsgeschäft auf Innovation, Exzellenz und

Vertrauen zu setzen."

Das 2007 gegründete Handelsunternehmen mit Sitz in Australien hat sich von einem

Zwei-Personen-Startup zu einer angesehenen globalen Unternehmensgruppe

entwickelt, die heute mehr als 400 Mitarbeitende aus über 45 Nationen in neun

Niederlassungen weltweit umfasst.

Die jüngste Auszeichnung reiht sich in mehrere bemerkenswerte Erfolge ein: Im

Oktober wurde Axi auf der Money Expo Dubai 2025 mit dem Preis?Beste

Handelserfahrung"* geehrt. Zudem erhielt der Broker bei den Global Forex Awards

2025 die Auszeichnungen als?Bester Broker (MENA)",?Bester Broker (LatAm)" und

?Zuverlässigster Broker (Asien)".

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.

