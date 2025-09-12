GNW-News: Beijing Marathon an Läufer aus aller Welt: Willkommen zu einem goldenen Herbstlauf in Peking

^PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweite Anmeldung für den Bank

of China Beijing Marathon 2025 wurde am 10. September um 10:00 Uhr offiziell

eröffnet. Teilnehmende aus aller Welt können sich auf der Website des Beijing

Marathon (https://en.beijing-marathon.com/) oder auf der Website der Bank of

China (https://www.boc.cn/en/) anmelden.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Der Lauf beginnt am 2. November um 7:30 Uhr. Es werden 32.000 Läufer erwartet,

die in der schönsten Zeit des Jahres an einem goldenen Herbstlauf in Peking

teilnehmen.

Peking ist die erste Stadt der Welt, die sowohl Olympische Sommerspiele als auch

Olympische Winterspiele ausrichtete. Über die Austragungsorte und

Veranstaltungen hinaus hat das olympische Erbe eine wachsende Kultur der

?Integration des Sports in das tägliche Leben" gefördert und mehr Menschen dazu

inspiriert, die Bedeutung des Sports zu erkennen und selbst aktiv zu werden.

Peking möchte nun seinen Ruf als?Global Sport City" ausbauen, unterstützt durch

ein robustes Stadtmanagement, eine florierende Sportindustrie und die

Leidenschaft der Menschen für den Sport. Der Beijing Marathon ist ein Erlebnis,

bei dem man selbst dabei sein sollte.

Der 1981 erstmals ausgetragene Beijing Marathon ist einer der ältesten

Laufwettbewerbe Chinas und findet in diesem Jahr zum 43. Mal statt. Die Strecke

verbindet auf brillante Weise Pekings historische Wahrzeichen und moderne

Architektur, vom Platz des Himmlischen Friedens bis zum Vogelnest. Unter

chinesischen Läufern gilt er als?Nationalmarathon" und ist für viele ein

Traumlauf.

Bitte beachten Sie die folgenden Details zur Registrierung:

1. Anmeldezeitraum: 10. September, 10:00 Uhr bis 15. September 2025, 18:00 Uhr.

2. Hier können Sie sich registrieren:

Webseite des Beijing Marathon (https://en.beijing-marathon.com/);

Webseite der Bank of China (https://www.boc.cn/en/);

oder laden Sie die App?BOC Compass" herunter, registrieren Sie sich und

schließen Sie den Vorgang wie angegeben ab.

3. Der Registrierungsprozess:

Melden Sie sich mit Ihrer Handynummer/E-Mail-Adresse an? Lesen Sie die

Verpflichtungserklärungen und die Erklärung des Organisationskomitees?

Vereinbaren Sie einen Termin zur Abholung des Laufpakets? Beantworten Sie die

Registrierungsfragen? Neue Benutzer geben Informationen ein/wiederkehrende

Benutzer ändern und bestätigen Informationen? Lesen und unterschreiben Sie die

Teilnahmeerklärung und die Verpflichtungserklärung? Warten Sie auf die Ziehung

der Lotterie? Schließen Sie die Zahlung ab, falls Sie ausgewählt wurden?

Registrierung bestätigt.

Quelle: The Organizing Committee of the Beijing Marathon

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°