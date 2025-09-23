GNW-News: Coventry feiert im Monat der Lebensversicherungsaufklärung die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und den Wert von Lebensversicherungen

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen, ist

stolz darauf, den Monat der Lebensversicherungsaufklärung zu würdigen, indem das

Unternehmen sein unerschütterliches Engagement bekräftigt, Lebensversicherungen

nicht nur zu einem unverzichtbaren Vermögenswert zu machen, sondern sie für

Versicherungsnehmer überall wertvoller, flexibler und leistungsfähiger zu

gestalten.

Seit über zwei Jahrzehnten ist Coventry führend bei der Erschließung dieses

Wertes und hat Versicherungsnehmern mehr als 6 Mrd. USD für Policen ausgezahlt,

die andernfalls gekündigt worden oder verfallen wären.

?Lebensversicherungen gehören zu den wertvollsten Vermögenswerten, die Menschen

besitzen. Sie schützen Angehörige, ermöglichen Träume und helfen dabei, sich an

Veränderungen im Leben anzupassen", so Reid Buerger, CEO von Coventry.?Durch

die Schaffung eines dynamischen Sekundärmarktes haben wir Versicherungsnehmern

gezeigt, dass Lebensversicherungen flexible Vermögenswerte sind, mit denen sich

Renditen maximieren und dauerhafter Wert schaffen lässt."

Der Monat der Lebensversicherungsaufklärung unterstreicht die entscheidende

Rolle von Versicherungen für den Schutz der Familie, die Altersvorsorge und die

Nachlassplanung. Coventry setzt sich weiterhin dafür ein, dass

Lebensversicherungen ihr außergewöhnliches Versprechen einlösen - Sicherheit,

Flexibilität und Wert in jeder Lebensphase zu bieten.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und

erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende

Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für

Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen

wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für

Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir mehr als 6 Milliarden USD an

Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere

Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt:

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

(877) 836-8300

jshiver@coventry.com Â°