GNW-News: Coventry feiert im Monat der Lebensversicherungsaufklärung die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und den Wert von Lebensversicherungen
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen, ist
stolz darauf, den Monat der Lebensversicherungsaufklärung zu würdigen, indem das
Unternehmen sein unerschütterliches Engagement bekräftigt, Lebensversicherungen
nicht nur zu einem unverzichtbaren Vermögenswert zu machen, sondern sie für
Versicherungsnehmer überall wertvoller, flexibler und leistungsfähiger zu
gestalten.
Seit über zwei Jahrzehnten ist Coventry führend bei der Erschließung dieses
Wertes und hat Versicherungsnehmern mehr als 6 Mrd. USD für Policen ausgezahlt,
die andernfalls gekündigt worden oder verfallen wären.
?Lebensversicherungen gehören zu den wertvollsten Vermögenswerten, die Menschen
besitzen. Sie schützen Angehörige, ermöglichen Träume und helfen dabei, sich an
Veränderungen im Leben anzupassen", so Reid Buerger, CEO von Coventry.?Durch
die Schaffung eines dynamischen Sekundärmarktes haben wir Versicherungsnehmern
gezeigt, dass Lebensversicherungen flexible Vermögenswerte sind, mit denen sich
Renditen maximieren und dauerhafter Wert schaffen lässt."
Der Monat der Lebensversicherungsaufklärung unterstreicht die entscheidende
Rolle von Versicherungen für den Schutz der Familie, die Altersvorsorge und die
Nachlassplanung. Coventry setzt sich weiterhin dafür ein, dass
Lebensversicherungen ihr außergewöhnliches Versprechen einlösen - Sicherheit,
Flexibilität und Wert in jeder Lebensphase zu bieten.
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und
erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende
Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für
Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen
wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für
Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir mehr als 6 Milliarden USD an
Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere
Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
Medienkontakt:
Jonny Shiver
Vice President, Marketing
(877) 836-8300
jshiver@coventry.com Â°