GNW-News: Dell Medical School setzt auf Rackspace für wegweisende Cloud-Strategie: Aufbau eines akademischen medizinischen Zentrums ohne klassische Rechenzen...
^SAN ANTONIO, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®
(https://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-
End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es eine
Partnerschaft mit der Dell Medical School an der University of Texas in Austin
(https://dellmed.utexas.edu/) (Dell Med) als strategischer IT-
Infrastrukturanbieter geschlossen hat, um die Anforderungen des
Gesundheitswesens im Bereich Rechenzentren zu hosten und zu verwalten,
einschließlich der Verwaltung des Epic (https://www.epic.com/)® Electronic
Health Record (EHR) und der damit verbundenen Workloads. Die strategische
Partnerschaft ist Teil des Transformationsprozesses, mit dem Dell Med als Anker
eines akademischen medizinischen Zentrums von Weltklasse für Zentraltexas und
darüber hinaus etabliert werden soll.
Im Zuge ihrer digitalen Neuausrichtung hat sich Dell Med für Rackspace als
strategischen Partner entschieden, um ein vollständig verwaltetes Servicemodell
für das gehostete Rechenzentrum sowie die Epic-Implementierung der Einrichtung
bereitzustellen. Diese Partnerschaft legt den Grundstein dafür, dass Epic
künftig als zentrale EHR-Plattform für alle Kliniken und Krankenhäuser des
medizinischen Zentrums fungieren wird.
?Die Zusammenarbeit mit Rackspace für unsere gehosteten
Rechenzentrumsanforderungen ist für unseren weiteren Erfolg von entscheidender
Bedeutung, und die Implementierung von Epic wird dabei einer der ersten großen
Schritte auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft sein", so Michael Ryan
(https://dellmed.utexas.edu/directory/michael-ryan), CIO und Chief
Administrative Officer bei Dell Med.?Das Rackspace-Team übernimmt nicht nur das
primäre Hosting unserer Epic-Bereitstellung und anderer Anwendungs-Workloads,
sondern stellt auch ein vollständig verwaltetes Servicemodell bereit, das einen
reibungslosen Übergang und operative Exzellenz sicherstellt."
Die Partnerschaft bekräftigt das gemeinsame Engagement für bahnbrechende
Initiativen, die die Gesundheitsversorgung, medizinische Ausbildung und
Forschung nachhaltig verbessern. Durch die Nutzung der Infrastruktur und der
Expertise von Rackspace im Bereich Epic-Implementierungen möchte Dell Med den
Zugang zur Gesundheitsversorgung revolutionieren und die Standards in der
Patientenversorgung deutlich verbessern.
?Transformative Lösungen wie unsere können die betriebliche Effizienz erheblich
steigern. Wir sind stolz, mit einer so renommierten Institution
zusammenzuarbeiten", sagte Harjott Atrii, Senior Vice President und Chief
Revenue Officer für Private Cloud bei Rackspace Technology.?Wir wissen, wie
entscheidend eine vertrauenswürdige Partnerschaft im Bereich
Gesundheitstechnologie ist. Mit unserer Erfahrung in der Bereitstellung
geschäftskritischer Funktionen können wir Dell Med effektiv bei ihrer Mission
unterstützen - und zeigen, wie moderne Cloud-Lösungen die IT im Gesundheitswesen
neu definieren."
Zukunftspläne
Im Rahmen ihrer langfristigen Digitalstrategie plant Dell Med den Aufbau eines
neuen akademischen medizinischen Zentrums - komplett ohne traditionelles
physisches Rechenzentrum. Rackspace wird zentrale Komponenten der digitalen
Infrastruktur des Systems - darunter Epic und weitere klinische Workloads - über
sichere, konforme Cloud-Services hosten und verwalten. Diese sind mit
Redundanzen ausgestattet, um Patientensicherheit, regulatorische Compliance und
die Ausfallsicherheit des Systems jederzeit zu gewährleisten.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von
End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die
Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen
hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.
Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen
und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln
und innovative Technologien einzuführen.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine
publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6ab793c-
027c-41bc-9bcf-6387af19e24b
