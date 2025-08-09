GNW-News: Dell Medical School setzt auf Rackspace für wegweisende Cloud-Strategie: Aufbau eines akademischen medizinischen Zentrums ohne klassische Rechenzen...

Werte in diesem Artikel

^SAN ANTONIO, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®

(https://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-

End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es eine

Partnerschaft mit der Dell Medical School an der University of Texas in Austin

(https://dellmed.utexas.edu/) (Dell Med) als strategischer IT-

Infrastrukturanbieter geschlossen hat, um die Anforderungen des

Gesundheitswesens im Bereich Rechenzentren zu hosten und zu verwalten,

einschließlich der Verwaltung des Epic (https://www.epic.com/)® Electronic

Health Record (EHR) und der damit verbundenen Workloads. Die strategische

Partnerschaft ist Teil des Transformationsprozesses, mit dem Dell Med als Anker

eines akademischen medizinischen Zentrums von Weltklasse für Zentraltexas und

darüber hinaus etabliert werden soll.

Im Zuge ihrer digitalen Neuausrichtung hat sich Dell Med für Rackspace als

strategischen Partner entschieden, um ein vollständig verwaltetes Servicemodell

für das gehostete Rechenzentrum sowie die Epic-Implementierung der Einrichtung

bereitzustellen. Diese Partnerschaft legt den Grundstein dafür, dass Epic

künftig als zentrale EHR-Plattform für alle Kliniken und Krankenhäuser des

medizinischen Zentrums fungieren wird.

?Die Zusammenarbeit mit Rackspace für unsere gehosteten

Rechenzentrumsanforderungen ist für unseren weiteren Erfolg von entscheidender

Bedeutung, und die Implementierung von Epic wird dabei einer der ersten großen

Schritte auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft sein", so Michael Ryan

(https://dellmed.utexas.edu/directory/michael-ryan), CIO und Chief

Administrative Officer bei Dell Med.?Das Rackspace-Team übernimmt nicht nur das

primäre Hosting unserer Epic-Bereitstellung und anderer Anwendungs-Workloads,

sondern stellt auch ein vollständig verwaltetes Servicemodell bereit, das einen

reibungslosen Übergang und operative Exzellenz sicherstellt."

Die Partnerschaft bekräftigt das gemeinsame Engagement für bahnbrechende

Initiativen, die die Gesundheitsversorgung, medizinische Ausbildung und

Forschung nachhaltig verbessern. Durch die Nutzung der Infrastruktur und der

Expertise von Rackspace im Bereich Epic-Implementierungen möchte Dell Med den

Zugang zur Gesundheitsversorgung revolutionieren und die Standards in der

Patientenversorgung deutlich verbessern.

?Transformative Lösungen wie unsere können die betriebliche Effizienz erheblich

steigern. Wir sind stolz, mit einer so renommierten Institution

zusammenzuarbeiten", sagte Harjott Atrii, Senior Vice President und Chief

Revenue Officer für Private Cloud bei Rackspace Technology.?Wir wissen, wie

entscheidend eine vertrauenswürdige Partnerschaft im Bereich

Gesundheitstechnologie ist. Mit unserer Erfahrung in der Bereitstellung

geschäftskritischer Funktionen können wir Dell Med effektiv bei ihrer Mission

unterstützen - und zeigen, wie moderne Cloud-Lösungen die IT im Gesundheitswesen

neu definieren."

Zukunftspläne

Im Rahmen ihrer langfristigen Digitalstrategie plant Dell Med den Aufbau eines

neuen akademischen medizinischen Zentrums - komplett ohne traditionelles

physisches Rechenzentrum. Rackspace wird zentrale Komponenten der digitalen

Infrastruktur des Systems - darunter Epic und weitere klinische Workloads - über

sichere, konforme Cloud-Services hosten und verwalten. Diese sind mit

Redundanzen ausgestattet, um Patientensicherheit, regulatorische Compliance und

die Ausfallsicherheit des Systems jederzeit zu gewährleisten.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von

End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die

Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen

hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.

Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen

und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln

und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine

publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6ab793c-

027c-41bc-9bcf-6387af19e24b

