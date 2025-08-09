DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.445 +1,1%Nas21.623 +1,1%Bitcoin102.386 +0,1%Euro1,1683 +0,6%Öl66,06 -1,0%Gold3.350 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- Lilium, NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck
Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden? Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

GNW-News: Dell Medical School setzt auf Rackspace für wegweisende Cloud-Strategie: Aufbau eines akademischen medizinischen Zentrums ohne klassische Rechenzen...

12.08.25 18:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rackspace Technology
1,15 USD -0,07 USD -5,37%
Charts|News|Analysen

^SAN ANTONIO, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®

(https://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-

Wer­bung

End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es eine

Partnerschaft mit der Dell Medical School an der University of Texas in Austin

(https://dellmed.utexas.edu/) (Dell Med) als strategischer IT-

Infrastrukturanbieter geschlossen hat, um die Anforderungen des

Gesundheitswesens im Bereich Rechenzentren zu hosten und zu verwalten,

einschließlich der Verwaltung des Epic (https://www.epic.com/)® Electronic

Wer­bung

Health Record (EHR) und der damit verbundenen Workloads. Die strategische

Partnerschaft ist Teil des Transformationsprozesses, mit dem Dell Med als Anker

eines akademischen medizinischen Zentrums von Weltklasse für Zentraltexas und

darüber hinaus etabliert werden soll.

Im Zuge ihrer digitalen Neuausrichtung hat sich Dell Med für Rackspace als

strategischen Partner entschieden, um ein vollständig verwaltetes Servicemodell

Wer­bung

für das gehostete Rechenzentrum sowie die Epic-Implementierung der Einrichtung

bereitzustellen. Diese Partnerschaft legt den Grundstein dafür, dass Epic

künftig als zentrale EHR-Plattform für alle Kliniken und Krankenhäuser des

medizinischen Zentrums fungieren wird.

?Die Zusammenarbeit mit Rackspace für unsere gehosteten

Rechenzentrumsanforderungen ist für unseren weiteren Erfolg von entscheidender

Bedeutung, und die Implementierung von Epic wird dabei einer der ersten großen

Schritte auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft sein", so Michael Ryan

(https://dellmed.utexas.edu/directory/michael-ryan), CIO und Chief

Administrative Officer bei Dell Med.?Das Rackspace-Team übernimmt nicht nur das

primäre Hosting unserer Epic-Bereitstellung und anderer Anwendungs-Workloads,

sondern stellt auch ein vollständig verwaltetes Servicemodell bereit, das einen

reibungslosen Übergang und operative Exzellenz sicherstellt."

Die Partnerschaft bekräftigt das gemeinsame Engagement für bahnbrechende

Initiativen, die die Gesundheitsversorgung, medizinische Ausbildung und

Forschung nachhaltig verbessern. Durch die Nutzung der Infrastruktur und der

Expertise von Rackspace im Bereich Epic-Implementierungen möchte Dell Med den

Zugang zur Gesundheitsversorgung revolutionieren und die Standards in der

Patientenversorgung deutlich verbessern.

?Transformative Lösungen wie unsere können die betriebliche Effizienz erheblich

steigern. Wir sind stolz, mit einer so renommierten Institution

zusammenzuarbeiten", sagte Harjott Atrii, Senior Vice President und Chief

Revenue Officer für Private Cloud bei Rackspace Technology.?Wir wissen, wie

entscheidend eine vertrauenswürdige Partnerschaft im Bereich

Gesundheitstechnologie ist. Mit unserer Erfahrung in der Bereitstellung

geschäftskritischer Funktionen können wir Dell Med effektiv bei ihrer Mission

unterstützen - und zeigen, wie moderne Cloud-Lösungen die IT im Gesundheitswesen

neu definieren."

Zukunftspläne

Im Rahmen ihrer langfristigen Digitalstrategie plant Dell Med den Aufbau eines

neuen akademischen medizinischen Zentrums - komplett ohne traditionelles

physisches Rechenzentrum. Rackspace wird zentrale Komponenten der digitalen

Infrastruktur des Systems - darunter Epic und weitere klinische Workloads - über

sichere, konforme Cloud-Services hosten und verwalten. Diese sind mit

Redundanzen ausgestattet, um Patientensicherheit, regulatorische Compliance und

die Ausfallsicherheit des Systems jederzeit zu gewährleisten.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von

End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die

Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen

hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.

Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen

und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln

und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine

publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6ab793c-

027c-41bc-9bcf-6387af19e24b

Â°

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rackspace Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rackspace Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rackspace Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung