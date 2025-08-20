GNW-News: Rackspace Technology ernennt Gajen Kandiah zum Chief Executive Officer
^SAN ANTONIO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®
(https://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von Hybrid-
Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Verwaltungsrat
Gajen Kandiah mit Wirkung zum 3. September 2025 zum Chief Executive Officer
ernannt hat.
Unter der Leitung von Herrn Kandiah wird Rackspace seine KI-orientierte
Multicloud-Strategie vorantreiben, indem es geregelte Multicloud-Operations für
KI- und Daten-Workloads in privaten, öffentlichen und souveränen Clouds mit
Hyperscalern, regionalen Cloud-Partnern und dem offenen Ökosystem entwirft,
aufbaut und betreibt.
Herr Kandiah tritt die Nachfolge von Herrn Amar Maletira an, der seit September
2022 als CEO tätig war und zuvor als CFO fungierte. Herr Maletira wird
stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und bleibt als
Verwaltungsratsmitglied weiterhin eng mit Herrn Kandiah in Zusammenarbeit, um
einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Herr Kandiah bringt umfassende Kenntnisse in den Bereichen Dienstleistung,
Infrastruktur, Software und KI mit. Zuvor war er Präsident und Chief Operating
Officer von Hitachi Digital, wo er KI in Industrie- und Unternehmensportfolios
integrierte. Außerdem war er CEO von Hitachi Vantara, wo er die Bereiche
digitale Infrastruktur, Software und Dienstleistungen leitete. Zu den früheren
Führungspositionen von Herrn Kandiah gehört der Aufbau und die Skalierung der
BPO- und Digital-Engineering-Geschäfte bei Cognizant, wo er 16 Jahre lang tätig
war und während seiner Amtszeit dazu beitrug, das Unternehmen von 368 Millionen
US-Dollar auf über 16 Milliarden US-Dollar zu vergrößern.
Unter der Führung von Herrn Kandiah wird sich Rackspace weiterhin darauf
konzentrieren, messbare Kundenergebnisse in allen Cloud-Umgebungen,
einschließlich stark regulierter Sektoren, zu liefern. Zu seinen strategischen
Prioritäten gehören die Beschleunigung der Plattform- und Produktinnovation im
Bereich Cloud-Management und private KI, die Vertiefung der Partnerschaften mit
großen Cloud-Anbietern und dem offenen Ökosystem sowie die Förderung einer
konsistenten Umsetzung in den Bereichen Vertrieb, Lieferung und Operations.
Jeffrey Benjamin, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rackspace, gab bekannt:
?Gajen hat sich als Experte in den Bereichen Dienstleistung, Infrastruktur,
Software und KI bewährt. Seine Erfahrung passt hervorragend zu unserer
Strategie, sichere und kontrollierte Multicloud-Lösungen mit höherer
Zuverlässigkeit, Sicherheit und schnellerer Amortisation anzubieten."
?Es ist mir eine Ehre, Rackspace Technology und sein außergewöhnliches Team von
Rackers zu leiten. Was mich am meisten reizt, ist die Racker-Kultur und unser
unerschütterliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Wenn Branchen KI in
der Produktion einsetzen, sind sie auf geregelte Multicloud-Operations
angewiesen, die unsere talentierten Teams für private, öffentliche und souveräne
Clouds entwerfen, aufbauen und betreiben. Es ist spannend, ein Unternehmen zu
leiten, das Kunden echte Wahlmöglichkeiten bietet und gleichzeitig die
Verwaltung und den Schutz von Workloads vereinfacht", so Gajen Kandiah, CEO von
Rackspace Technology.
Benjamin fügte hinzu:?Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Amar für
seine Führungsrolle bei der Transformation von Rackspace in ein
kundenorientiertes, zukunftsorientiertes Unternehmen für Hybrid-Cloud- und KI-
Lösungen, während er gleichzeitig ein skalierbares Geschäft in regulierten
Branchen aufgebaut hat."
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von
hybriden End-to-End-Multicloud-Technologie-Diensten und KI-Lösungen. Wir
entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen
Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder
Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer
Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren,
neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,
Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen
Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken
und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit
Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten
?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-
Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des
Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von
behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen sowie weitere Angelegenheiten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen
Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie
?erwartet",?beabsichtigt",?wird",?erhofft",?glaubt",?zuversichtlich",
?weiterhin",?schlägt vor",?strebt an",?könnte",?kann",?sollte",?schätzt",
?sagt voraus",?würde",?Ziele",?Zielvorgaben",?zielt ab",?geplant",
?projiziert" sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des
Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen.
Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen
und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die
Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf
Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen
Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin
enthaltenen Abschnitte?Risikofaktoren" und?Bericht der Geschäftsleitung und
Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses".
Anlegerkontakt
Sagar Hebbar
ir@rackspace.com
PR-Kontakt
Cheryl Amerine
publicrelations@rackspace.com
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41636a72-b1ec-405e-
bebc-fce9358dcee1
Â°
