GNW-News: Rackspace Technology ernennt Gajen Kandiah zum Chief Executive Officer

^SAN ANTONIO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®

(https://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von Hybrid-

Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Verwaltungsrat

Gajen Kandiah mit Wirkung zum 3. September 2025 zum Chief Executive Officer

ernannt hat.

Unter der Leitung von Herrn Kandiah wird Rackspace seine KI-orientierte

Multicloud-Strategie vorantreiben, indem es geregelte Multicloud-Operations für

KI- und Daten-Workloads in privaten, öffentlichen und souveränen Clouds mit

Hyperscalern, regionalen Cloud-Partnern und dem offenen Ökosystem entwirft,

aufbaut und betreibt.

Herr Kandiah tritt die Nachfolge von Herrn Amar Maletira an, der seit September

2022 als CEO tätig war und zuvor als CFO fungierte. Herr Maletira wird

stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und bleibt als

Verwaltungsratsmitglied weiterhin eng mit Herrn Kandiah in Zusammenarbeit, um

einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Herr Kandiah bringt umfassende Kenntnisse in den Bereichen Dienstleistung,

Infrastruktur, Software und KI mit. Zuvor war er Präsident und Chief Operating

Officer von Hitachi Digital, wo er KI in Industrie- und Unternehmensportfolios

integrierte. Außerdem war er CEO von Hitachi Vantara, wo er die Bereiche

digitale Infrastruktur, Software und Dienstleistungen leitete. Zu den früheren

Führungspositionen von Herrn Kandiah gehört der Aufbau und die Skalierung der

BPO- und Digital-Engineering-Geschäfte bei Cognizant, wo er 16 Jahre lang tätig

war und während seiner Amtszeit dazu beitrug, das Unternehmen von 368 Millionen

US-Dollar auf über 16 Milliarden US-Dollar zu vergrößern.

Unter der Führung von Herrn Kandiah wird sich Rackspace weiterhin darauf

konzentrieren, messbare Kundenergebnisse in allen Cloud-Umgebungen,

einschließlich stark regulierter Sektoren, zu liefern. Zu seinen strategischen

Prioritäten gehören die Beschleunigung der Plattform- und Produktinnovation im

Bereich Cloud-Management und private KI, die Vertiefung der Partnerschaften mit

großen Cloud-Anbietern und dem offenen Ökosystem sowie die Förderung einer

konsistenten Umsetzung in den Bereichen Vertrieb, Lieferung und Operations.

Jeffrey Benjamin, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rackspace, gab bekannt:

?Gajen hat sich als Experte in den Bereichen Dienstleistung, Infrastruktur,

Software und KI bewährt. Seine Erfahrung passt hervorragend zu unserer

Strategie, sichere und kontrollierte Multicloud-Lösungen mit höherer

Zuverlässigkeit, Sicherheit und schnellerer Amortisation anzubieten."

?Es ist mir eine Ehre, Rackspace Technology und sein außergewöhnliches Team von

Rackers zu leiten. Was mich am meisten reizt, ist die Racker-Kultur und unser

unerschütterliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Wenn Branchen KI in

der Produktion einsetzen, sind sie auf geregelte Multicloud-Operations

angewiesen, die unsere talentierten Teams für private, öffentliche und souveräne

Clouds entwerfen, aufbauen und betreiben. Es ist spannend, ein Unternehmen zu

leiten, das Kunden echte Wahlmöglichkeiten bietet und gleichzeitig die

Verwaltung und den Schutz von Workloads vereinfacht", so Gajen Kandiah, CEO von

Rackspace Technology.

Benjamin fügte hinzu:?Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Amar für

seine Führungsrolle bei der Transformation von Rackspace in ein

kundenorientiertes, zukunftsorientiertes Unternehmen für Hybrid-Cloud- und KI-

Lösungen, während er gleichzeitig ein skalierbares Geschäft in regulierten

Branchen aufgebaut hat."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von

hybriden End-to-End-Multicloud-Technologie-Diensten und KI-Lösungen. Wir

entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen

Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder

Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer

Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren,

neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,

Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen

Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken

und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit

Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten

?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform

Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-

Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des

Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von

behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen sowie weitere Angelegenheiten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht

verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen

Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu

ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie

?erwartet",?beabsichtigt",?wird",?erhofft",?glaubt",?zuversichtlich",

?weiterhin",?schlägt vor",?strebt an",?könnte",?kann",?sollte",?schätzt",

?sagt voraus",?würde",?Ziele",?Zielvorgaben",?zielt ab",?geplant",

?projiziert" sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des

Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen.

Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und

Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen

und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich

von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die

Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf

Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen

Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin

enthaltenen Abschnitte?Risikofaktoren" und?Bericht der Geschäftsleitung und

Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses".

Anlegerkontakt

Sagar Hebbar

ir@rackspace.com

PR-Kontakt

Cheryl Amerine

publicrelations@rackspace.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41636a72-b1ec-405e-

bebc-fce9358dcee1

